Свердловская область заняла второе место в РФ по вводу многоквартирного жилья

Лидерами по вводу многоквартирного жилья в области, не считая Екатеринбурга, являются Березовский (46,9 тыс. кв. м), Верхняя Пышма (30,2 тыс. кв. м), Сысертский округ (10 тыс. кв. м) и Каменск-Уральский (9,9 тыс. кв. м). По вводу ИЖС среди лидеров также Сысертский округ (139 тыс. кв. м), Белоярский (107 тыс. кв. м), Полевской округ (45,6 тыс. кв. м) и Верхняя Пышма (41,2 тыс. кв. м).