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Новосибирский инвестор оценил проект города-спутника при курорте «Манжерок»

Сейчас на курорте идёт масштабное строительство: возводят отели, апартаменты, планируют создать искусственное озеро, торговый и конгресс‑центр, новые горнолыжные трассы.

Источник: Reuters

Сбербанк представил проект города‑спутника рядом с всесезонным курортом «Манжерок» в Республике Алтай — его численность составит 16 тысяч человек. Инициативу озвучил глава банка Герман Греф во время рабочей поездки премьер‑министра Михаила Мишустина в регион.

Сейчас на курорте идёт масштабное строительство: возводят отели, апартаменты, планируют создать искусственное озеро, торговый и конгресс‑центр, новые горнолыжные трассы.

Новый аэропорт Горно-Алтайска строится рядом с существующим, единственным собственником которого с 2024 года является Сбербанк. Открытие объекта пропускной способностью до 1,5 млн пассажиров в год планируется в 2028 году.

Анонимный инвестор из Новосибирской области считает проект крайне востребованным: по его мнению, туристическая инфраструктура Алтая уже не справляется с потоком гостей, пишет Сиб.фм.

Он высоко оценивает уровень сервиса в «Манжероке», полагая, что курорт способен конкурировать с зарубежными аналогами и привлекать состоятельных туристов, в том числе из Беларуси, Казахстана и Китая. Инвестор уверен, что близость к международному аэропорту существенно повысит туристическую привлекательность региона и позволит показать высокий уровень российского сервиса на мировой арене.

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