Новосибирский инвестор оценил проект города-спутника при курорте «Манжерок»

Он высоко оценивает уровень сервиса в «Манжероке», полагая, что курорт способен конкурировать с зарубежными аналогами и привлекать состоятельных туристов, в том числе из Беларуси, Казахстана и Китая. Инвестор уверен, что близость к международному аэропорту существенно повысит туристическую привлекательность региона и позволит показать высокий уровень российского сервиса на мировой арене.