Хабаровские инвесторы смогут легально обменивать криптовалюты с сентября

Покупать криптовалюты смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального тестирования. Однако во втором случае человек сможет приобрести только наиболее ликвидные криптовалюты с ограничением до 300 тысяч рублей в год на каждого посредника.