Хабаровские инвесторы смогут легально обменивать криптовалюты с сентября

Президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ устанавливает правила для инвесторов и вводит принципы работы криптообменников и цифровых депозитариев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Под регуляцию закона попадает обращение, майнинг, учет и хранение цифровых валют, а также иностранных цифровых инструментов, выпуск и обращение цифровых прав. Помимо этого, закон регулирует деятельность следующих субъектов:
операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы; организаций по обмену цифровых валют; цифровых депозитариев; брокеров; управляющих компаний; организаторов торгов; клиринговых организаций.
Покупать криптовалюты смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального тестирования. Однако во втором случае человек сможет приобрести только наиболее ликвидные криптовалюты с ограничением до 300 тысяч рублей в год на каждого посредника.
Отмечается, что криптовалюты нельзя будет использовать для оплаты товаров и услуг. Тем не менее цифровую валюту можно применять участникам внешнеэкономической деятельности при расчетах по внешнеторговым контрактам. Также криптовалюту разрешается использовать при майнинге, оплате комиссий в рамках правил информационной системы, купле-продаже ценных бумаг, валют и прав.
— Унификация регулирования обращения цифровых валют и цифровых прав позволит предоставить большие возможности для привлечения иностранных инвестиций, а также для использования цифровых прав во внешнеторговых отношениях, — следует из пояснительной записки.
Надзор за рынком осуществляет Банк России. Закон предусматривает судебную защиту прав владельцев цифровых валют вне зависимости от предварительного декларирования.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением некоторых положений. Например, организации, осуществляющие обмен цифровой валюты, смогут работать до 1 июля 2027 года без обязательного включения в специальный реестр. Отдельные части положений также вступят в силу 1 сентября 2027 года.