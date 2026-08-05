Гостиницу с видом на воду построят в левобережье Новосибирска

4 августа на официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска опубликовано постановление № 8029 о предоставлении ООО «Специализированный застройщик “Метрополь” земельного участка площадью 2,09 гектара на улице Стартовая на берегу Горского котлована. Разрешённым видом использования земельного участка является строительство гостиницы.
Ранее сообщалось, что до 2030 года инвестор планирует построить на этом месте четырёхзвёздочную гостиницу на 800 номеров.
Ранее мы писали о сроках восстановления коллектора на Горском жилмассиве.
Виталий Злодеев