Фьючерс на золото превысил $4200 за тройскую унцию впервые с 6 июля

По итогам второго квартала спрос на золото составил менее 942 тонн, что стало минимумом с 2021 года, сообщал World Gold Council (WGC). Падение инвестиционного и промышленного спроса частично было компенсировано наращиванием покупок благородного металла со стороны центробанков. По данным WGC, за минувший квартал финансовые регуляторы приобрели почти 289 тонн золота, что в 1,6 раза больше год к году.