Пермские двигатели ПД-14 впервые подняли в воздух первый серийный лайнер МС-21

В ПАО ОАК сообщили, что Иркутский авиационный завод подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов МС-21 и приступил к работе над следующими заказами. Соответствующее решение на прошлой неделе приняло правительство РФ по поручению главы государства.