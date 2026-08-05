Темпы роста рынка курьерских услуг в Москве замедлились в десятки раз

В Краснодарском крае компании, оказывающие услуги курьерской доставки, в январе—июне заработали 2 млрд руб. Это на 15,6% больше год к году при динамике в 18,4% годом ранее и в 1% в 2024-м. В Подмосковье рост рынка замедлился с 58% в первом полугодии 2025 года до 18,9% за аналогичный период 2026-го, когда объем оказанных услуг составил 2,1 млрд руб. В Санкт-Петербурге рынок вырос на 24%, до 2,1 млрд руб., против роста в 73,3% годом ранее.