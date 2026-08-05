Число самозанятых в Москве превысило 2,4 млн человек

Самозанятые столицы за январь-июнь 2026 года выдали клиентам 122,7 млн чеков, средний размер которых на конец марта составил 2 852 ₽ В бюджет Москвы за полугодие они перечислили более 10,6 млрд руб. — на 7% больше, чем годом ранее. За все время действия режима в городскую казну поступило свыше 70 млрд руб. налога на профессиональный доход.