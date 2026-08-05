Доллар опустился до 471,78 тенге: чего ждать от валютного рынка

Несмотря на неоднозначный внешний фон, национальная валюта смогла завершить торги ростом, передает DKNews.kz.
По итогам торгов вторника на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара США составил 471,78 тенге.
Почему укрепился тенге.
Существенной поддержки со стороны мировых рынков национальная валюта не получила.
Тем не менее тенге смог найти внутренние драйверы, которые позволили ему укрепиться по отношению к доллару. Одновременно на глобальном рынке постепенно снижается уровень осторожности инвесторов.
Что происходит с нефтью.
Нефтяной рынок продолжает реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке.
Отсутствие новых факторов эскалации снижает так называемую геополитическую премию в стоимости сырья. В результате котировки нефти корректируются после предыдущего роста.
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 78,07 доллара за баррель.
Каким может быть курс сегодня.
По оценкам аналитиков, в среду валютный рынок может сохранить умеренную волатильность.
Ожидаемые диапазоны выглядят следующим образом:
доллар США — 465−478 тенге; евро — 540−550 тенге; российский рубль — 5,78−5,95 тенге; китайский юань — 69−70 тенге.
Почему это важно.
Курс тенге остается одним из ключевых индикаторов для экономики Казахстана, влияя на стоимость импортных товаров, инфляционные ожидания и расходы бизнеса.
Одновременно динамика национальной валюты по-прежнему зависит сразу от нескольких факторов — мировых цен на нефть, ситуации на внешних финансовых рынках и внутреннего спроса на иностранную валюту.