Из Екатеринбурга в ОАЭ экспортировали свыше 300 килограммов рыбы

Более трехсот килограммов рыбы и морепродуктов отправили из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты. Поставка 4 августа оформлялась в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
— Экспорт продукции проведен с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, а также выполнением необходимых ветеринарно-санитарных требований ОАЭ, — сказано в сообщении.
Уточняется, что безопасность продукции были подтверждена. Было экспортировано 173 килограмма готовой рыбной продукции. В том числе партия рыбы и морепродуктов весом в 154 килограмма. Теперь свердловская рыбная продукция заполонит зарубежные прилавки.
Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.Читать дальше