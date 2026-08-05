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В Соцфонде назвали максимальный размер больничного за день

Соцфонд: максимальный размер больничного в РФ почти семь тысяч рублей в день.

Источник: Комсомольская правда

Максимальный размер больничного в России в 2026 году составляет около семи тысяч рублей в день. Об этом Социальный фонд России сообщил в своем канале на платформе «Макс».

«Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827,40 рублей в день», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что важным показателем при расчете больничного является заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как оформить пособие по временной нетрудоспособности в 2026 году и как оно рассчитывается.

До этого россиянам сообщили, что в 2026 году максимальный размер больничного в России будет увеличен. Он вырастет до 6,8 тысячи рублей в сутки.