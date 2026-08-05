Главное на рынке недвижимости к утру 5 августа

Глава Минторговли Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что ведомство не получало официального обращения от Wildberries о строительстве складов. Компания уже арендует 46 тыс. кв. м, а также строит объекты в Астане и Алматы площадью 260 тыс. кв. м, их введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Источники «Ъ» сообщали, что из-за регулярных атак БПЛА на склады Wildberries в России RWB начал искать вакантные складские помещения в Казахстане, компания готова занять весь существующий в стране свободный объем. Замглавы МИД России Михаил Галузин в ответ на вопрос о возможности размещения складов WB и Ozon в Казахстане заявлял, что вопрос интеграции маркетплейсов остается частью экономической повестки двух стран, «работа на этом направлении продолжается».