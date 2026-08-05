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Беларусь вошла в тройку лидеров по импорту шоколада из России

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Объем экспорта шоколадных кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия составил 400 миллионов долларов, об этом сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК России (Агроэкспорт).

Источник: Sputnik.by

В натуральном выражении экспорт составил порядка 82 тыс. тонн.

Если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года, то поставки выросли на 18%.

Основными покупателями шоколада стали Казахстан (около 124 млн долларов), Беларусь (более 72 млн долларов) и Узбекистан (около 51 млн долларов).

В пятерку лидеров вошли также Киргизия с показателем в 29 млн долларов и Азербайджан 27 млн.

Экспортная выручка от поставок в Казахстан выросла на 30%, в Беларусь — почти на треть, Узбекистан — на 19%, Киргизию — на 18%.

Всего в 2026 году Россия поставляла шоколадные кондитерские изделия более чем в 75 стран мира.

Ранее Беларусь вошла в число лидеров по импорту из России мороженого, крахмала, подсолнечного масла, майонеза, шоколада и другой продукции. Республика является крупнейшим покупателем российской тушенки и пива.

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