Беларусь вошла в тройку лидеров по импорту шоколада из России

В натуральном выражении экспорт составил порядка 82 тыс. тонн.
Если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года, то поставки выросли на 18%.
Основными покупателями шоколада стали Казахстан (около 124 млн долларов), Беларусь (более 72 млн долларов) и Узбекистан (около 51 млн долларов).
В пятерку лидеров вошли также Киргизия с показателем в 29 млн долларов и Азербайджан 27 млн.
Экспортная выручка от поставок в Казахстан выросла на 30%, в Беларусь — почти на треть, Узбекистан — на 19%, Киргизию — на 18%.
Всего в 2026 году Россия поставляла шоколадные кондитерские изделия более чем в 75 стран мира.
Ранее Беларусь вошла в число лидеров по импорту из России мороженого, крахмала, подсолнечного масла, майонеза, шоколада и другой продукции. Республика является крупнейшим покупателем российской тушенки и пива.