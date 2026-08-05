Когда нужно платить налог за продажу автомобиля в Казахстане

Прирост стоимости возникает, если человек продал свое имущество дороже, чем купил, и именно с этой суммы ему и нужно платить индивидуальный подоходный налог. Например, если гражданин купил автомобиль за 8 млн тенге, а через четыре месяца продал его за 9 млн тенге, то его доход составил 1 млн тенге, что и является приростом стоимости. В этом случае ему нужно уплатить ИПН в размере 10% от 1 млн, то есть 100 тыс. тенге. Если машина была продана по старой цене или дешевле, то налог не будет уплачен.