Когда нужно платить налог за продажу автомобиля в Казахстане

В Казахстане действует новый Налоговый кодекс, который изменил правила уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН). Основные изменения касаются продажи недвижимости. При продаже недвижимости может возникнуть обязательство уплатить индивидуальный подоходный налог, если владелец продал имущество в течение двух лет и дороже, чем покупал его. Раньше минимальный срок составлял 1 год, и для жилья, купленного до 1 января 2026 года, он остался прежним.
Иногда при продаже машины также приходится уплатить ИПН, однако в сфере продаж автомобилей правила остались прежними: на машины на казахстанском учете действует минимальный срок — 1 год. Если продать машину раньше, то придется заплатить ИПН в размере 10% от прироста стоимости; на машины на иностранном учете минимального срока нет, и при их продаже всегда нужно уплатить 10% от прироста стоимости.
Прирост стоимости возникает, если человек продал свое имущество дороже, чем купил, и именно с этой суммы ему и нужно платить индивидуальный подоходный налог. Например, если гражданин купил автомобиль за 8 млн тенге, а через четыре месяца продал его за 9 млн тенге, то его доход составил 1 млн тенге, что и является приростом стоимости. В этом случае ему нужно уплатить ИПН в размере 10% от 1 млн, то есть 100 тыс. тенге. Если машина была продана по старой цене или дешевле, то налог не будет уплачен.
Если гражданин продал автомобиль на казахстанском учете через 13 месяцев после покупки, ему не нужно уплачивать налог, даже если он продал машину дороже, чем покупал. С авто на иностранном учете этой «поблажки» нет — уплачивать ИПН придется в любом случае. Для автомобилей, ввезенных из-за границы, первоначальная стоимость определяется с учетом расходов на растаможку, включая пошлины, НДС, акцизы и утильсбор, и все обязательные платежи могут уменьшить итоговую сумму налога.
Почти любое имущество можно продать без уплаты индивидуального подоходного налога, если соблюсти простые правила: при продаже недвижимости нужно подождать 2 года (или всего 1 год, если недвижимость была куплена до 1 января 2026 года), а при продаже автомобиля на казахстанских номерах — подождать 1 год. Однако в некоторых случаях ИПН нужно платить всегда, например, при инвестировании в цифровые активы (криптовалюта), где налог оплачивается вне зависимости от срока владения. Это же правило касается коммерческих помещений и недвижимости в других странах, где налог с прибыли платится всегда.