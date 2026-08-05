Astana Hub открыл новый набор в акселератор AI-стартапов

Участники смогут пройти путь от идеи до первых клиентов, инвестиций и выхода на международный рынок, передает DKNews.kz.
Стартовал прием заявок на шестой поток AI"preneurs — акселерационной программы по созданию стартапов в сфере искусственного интеллекта. В 2026 году программа впервые пройдет на базе Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.
Кто может принять участие.
AI"preneurs рассчитана на специалистов, которые хотят создать собственный технологический бизнес в сфере искусственного интеллекта.
Подать заявку могут:
разработчики; инженеры; AI-специалисты; продуктовые менеджеры; предприниматели; стартаперы и другие специалисты, заинтересованные в создании AI-продуктов.
На старте участники подают индивидуальные заявки, а команды формируются уже во время программы.
Конкурсный отбор учитывает профессиональный опыт кандидатов, стратегическое мышление, мотивацию, способность работать в команде и готовность развивать технологический продукт.
Как устроена программа.
AI"preneurs состоит из двух последовательных этапов.
Первый этап — Founder Lab — продолжается четыре недели. За это время участники находят единомышленников, формируют команды, развивают предпринимательские компетенции и прорабатывают идеи будущих продуктов.
Затем начинается десятинедельный Core Accelerator, где команды проверяют бизнес-гипотезы, создают MVP, ищут первых клиентов и готовятся к масштабированию.
Финальной точкой станет Demo Day, во время которого стартапы представят свои проекты инвесторам, венчурным фондам и корпоративным партнерам.
Что получат участники.
Участникам программы предоставят доступ к экосистеме Astana Hub и современным инструментам для развития проектов.
В программу входят:
инфраструктура Astana Hub; технологическая платформа AlemPlus; работа с менторами; образовательные воркшопы; индивидуальный трекинг проектов.
Для участников из других городов Казахстана на этапе Core Accelerator предусмотрено проживание.
Кроме того, программа открывает возможности для привлечения первых инвестиций и выхода на международные рынки через глобальную сеть партнеров Astana Hub.
Уже созданы десятки стартапов.
За все время существования AI"preneurs организаторы получили более 960 заявок.
По итогам первых трех потоков выпускниками программы стали 79 участников, создавших 35 стартапов. Совокупный объем привлеченных инвестиций превысил 400 тысяч долларов.
Одним из успешных проектов стал STIKER.AI — сервис на основе искусственного интеллекта, автоматизирующий работу налоговых консультантов и независимых экспертов. Команда разработала продукт в рамках программы, начала коммерческие продажи и вышла на рынок США.
Еще один выпускник программы — стартап re: create — привлек 150 тысяч долларов инвестиций.
В 2025 году стартапы участников AI"preneurs обеспечили продажи и предпродажи на сумму 153 миллиона тенге. Еще две команды получили soft commitment от Astana Hub Ventures на общую сумму 75 тысяч долларов.
Почему это важно.
Искусственный интеллект становится одним из главных драйверов мировой технологической индустрии, а конкуренция за перспективные AI-стартапы продолжает расти.
AI"preneurs помогает казахстанским разработчикам и предпринимателям превратить технологические идеи в полноценный бизнес, получить доступ к экспертной поддержке, первым инвестициям и международным рынкам. Для Казахстана это означает появление новых высокотехнологичных компаний, экспортных продуктов и специалистов, способных конкурировать на глобальном уровне.