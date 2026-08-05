Золото снова дорожает: почему растут цены на металл в мире и в Казахстане

Как отмечает Trading Economics, инвесторы внимательно следят за переговорами вокруг Ормузского пролива. Через этот узкий морской коридор проходит около пятой части мировых поставок нефти. Любые риски для судоходства способны привести к росту цен на энергоносители, усилить инфляционное давление и повысить спрос на защитные активы, то есть и на золото.