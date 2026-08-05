Выездная сессия в Китай пройдёт в рамках Восточного экономического форума

— Мы заинтересованы в привлечении партнеров из КНР для совместного развития проектов в различных отраслях. Для дальнейшего расширения российско-китайского сотрудничества созданы все необходимые условия, включая новую трансграничную инфраструктуру. Для привлечения иностранных инвестиций мы разработали специальный преференциальный режим — международная ТОР. В этом режиме будут действовать самые лучшие условия для инвесторов, какие есть в России, — подчеркнул глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.