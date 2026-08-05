Выездная сессия в Китай пройдёт в рамках Восточного экономического форума

В преддверии ХI Восточного экономического форума 6 августа состоится выездная сессия «Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций КНР». Событие пройдет в Пекине и объединит более 100 представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На выездной сессии обсуждение сосредоточится вокруг вопросов, связанных с возведением новой инфраструктуры для бесшовной трансграничной логистики, а также созданием единой транспортной сети.
Особое внимание уделят совместному развитию приграничных территорий, в том числе Большого Уссурийского. Стороны детально проработают нюансы применения механизмов МТОР на территории острова, формирования логистического хаба и продвижения продукции под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток».
Помимо этого, в программу выездной сессии и непосредственно деловой части форума войдут B2B-переговоры между представителями российского и китайского бизнеса.
— Мы заинтересованы в привлечении партнеров из КНР для совместного развития проектов в различных отраслях. Для дальнейшего расширения российско-китайского сотрудничества созданы все необходимые условия, включая новую трансграничную инфраструктуру. Для привлечения иностранных инвестиций мы разработали специальный преференциальный режим — международная ТОР. В этом режиме будут действовать самые лучшие условия для инвесторов, какие есть в России, — подчеркнул глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Организаторами сессии выступили Минвостокразвития России, КРДВ, НКО «Союз китайских предпринимателей в России».