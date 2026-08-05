В Красноярском крае проходит сельскохозяйственный форум «День поля»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Форум проходит при поддержке федерального проекта «Российское село».
Деловая программа форума развернулась в Национальном центре «Россия». Главным событием стало пленарное совещание, собравшее ведущих экспертов отрасли. Участники обсудили вопросы, которые волнуют каждого, кто связан с землёй: от внедрения передовых технологий до повышения продовольственной безопасности. Особое внимание было уделено мерам государственной поддержки. В прошлом году расходы краевого бюджета на отрасль составили почти 11,5 млрд рублей.
Председатель профильного комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания, региональный координатор проекта «Российское село» «Единой России» Владислав Зырянов вручил награды краевого парламента ряду работников АПК.
«В нашей отрасли работают десятки тысяч человек. И мы понимаем, что именно они обеспечивают продовольственную безопасность региона. Без АПК село превращается в собес. Нынешний форум показывает, какой огромный потенциал у сибирских аграриев. Спасибо вам за труд, за традиции и за смелость идти вперёд», — сказал Владислав Зырянов.
Участников мероприятия также приветствовал министр сельского хозяйства Дмитрий Воропаев. В работе деловой программы приняли участие депутаты Законодательного Собрания края от фракции «Единая Россия» Сергей Зяблов и Наталья Пыжикова.
На выездном этапе форума делегаты отправятся на производственные площадки птицефабрики «Заря», где на базе Уярского государственного сортоиспытательного участка представлены перспективные сорта зерновых. Кроме того, в программе — знакомство с экспериментальными делянками учебно-опытного хозяйства Красноярского государственного аграрного университета «Миндерлинское», расположенного в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе.
Отметим, поддержка агропромышленного комплекса, развитие сельских территорий и сельского хозяйства — одно из приоритетных направлений народной программы и проекта «Российское село».