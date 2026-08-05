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Муниципалитеты края поборются за звание финансовой столицы региона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В августе стартовал первый региональный конкурс «Финансовая столица Красноярского края». До конца месяца муниципальные образования могут подать заявки на участие.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В августе стартовал первый региональный конкурс «Финансовая столица Красноярского края». До конца месяца муниципальные образования могут подать заявки на участие.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Победитель будет назван в ноябре.

Победитель конкурса получит статус финансовой столицы края на один календарный год и поддержку в развитии проектов по финансовой грамотности.

Конкурс поможет определить территории, где наиболее эффективно развивается финансовая культура, и отметить успешные практики. Комиссия оценит, как муниципалитеты проводят просветительские мероприятия, вовлекают жителей разных возрастов, развивают инициативное бюджетирование, взаимодействуют с образовательными, общественными и финансовыми организациями, участвуют в федеральных проектах.

Для участия необходимо представить в министерство финансов Красноярского края конкурсную заявку.