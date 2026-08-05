Муниципалитеты края поборются за звание финансовой столицы региона

Конкурс поможет определить территории, где наиболее эффективно развивается финансовая культура, и отметить успешные практики. Комиссия оценит, как муниципалитеты проводят просветительские мероприятия, вовлекают жителей разных возрастов, развивают инициативное бюджетирование, взаимодействуют с образовательными, общественными и финансовыми организациями, участвуют в федеральных проектах.