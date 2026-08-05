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В Петербурге согласовали стройку 400 тыс. кв. м жилья на намыве Васильевского острова

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга согласовала обязательства компании «СЗ “ЛСР. Простор”» (входит в Группу ЛСР) при реализации первых этапов жилой застройки на северной части намыва Васильевского острова. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Источник: Коммерсантъ

Речь идет об освоении территории площадью около 30 га, где планируется построить свыше 400 тыс. кв. м жилья. На первом этапе предполагается возведение 115 тыс. кв. м недвижимости, на втором — еще около 290 тыс. кв. м.

Для обеспечения будущего жилого квартала социальной инфраструктурой проект предусматривает создание около 900 мест в детских садах, 1,7 тыс. мест в школах и 380 мест в медицинских учреждениях.

По данным издания, на заседании градостроительной комиссии в конце июня было достигнуто соглашение, согласно которому застройщик безвозмездно построит три детских сада на 200, 280 и 320 мест, две школы по 825 мест каждая, поликлинику, объекты улично-дорожной сети и выполнит ряд других инфраструктурных обязательств.

В пресс-службе Группы ЛСР подтвердили согласование перечня обязательств по строительству социальных объектов и дорожной инфраструктуры. Окончательные условия реализации проекта станут известны после подписания соответствующего протокола, отмечают участники рынка.