В Петербурге согласовали стройку 400 тыс. кв. м жилья на намыве Васильевского острова

Речь идет об освоении территории площадью около 30 га, где планируется построить свыше 400 тыс. кв. м жилья. На первом этапе предполагается возведение 115 тыс. кв. м недвижимости, на втором — еще около 290 тыс. кв. м.
Для обеспечения будущего жилого квартала социальной инфраструктурой проект предусматривает создание около 900 мест в детских садах, 1,7 тыс. мест в школах и 380 мест в медицинских учреждениях.
По данным издания, на заседании градостроительной комиссии в конце июня было достигнуто соглашение, согласно которому застройщик безвозмездно построит три детских сада на 200, 280 и 320 мест, две школы по 825 мест каждая, поликлинику, объекты улично-дорожной сети и выполнит ряд других инфраструктурных обязательств.
В пресс-службе Группы ЛСР подтвердили согласование перечня обязательств по строительству социальных объектов и дорожной инфраструктуры. Окончательные условия реализации проекта станут известны после подписания соответствующего протокола, отмечают участники рынка.