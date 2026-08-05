В Петербурге согласовали стройку 400 тыс. кв. м жилья на намыве Васильевского острова

По данным издания, на заседании градостроительной комиссии в конце июня было достигнуто соглашение, согласно которому застройщик безвозмездно построит три детских сада на 200, 280 и 320 мест, две школы по 825 мест каждая, поликлинику, объекты улично-дорожной сети и выполнит ряд других инфраструктурных обязательств.