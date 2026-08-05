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Совмин решил возвращать часть денег производителям питания — вот почему

В Беларуси некоторые производители питания будут получать деньги обратно.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси объявило об эксперименте для белорусских предприятий, которые производят масло, сыр, детское питание, а также определенное пищевое сырье. Подробности пилотного проекта в экономике рассказали в телеграм-канале правительства.

Так, Совмин принял решение в 2027 году производителям, которые отгружали продукцию во втором полугодии 2026 года в страны «дальней дуги», выплатить компенсацию. Компенсации производители будут получать в случаях роста экспорта в иностранное государство минимум на 10%.

Таким образом белорусским экспортерам продовольствия будет компенсироваться часть расходов на доставку.

Для производителей масла, сыров и детского питания — 50%. Для производителей сырья — мяса птицы, сухого молока, сухой молочной сыворотки — 30%.

По итогам проекта будет оцениваться его эффективность и приниматься решение о том, стоит ли его продолжать.

Тем временем белорусские предприниматели обратились к властям из-за пожаров на складах Wildberries: «Сослались на обстоятельства непреодолимой силы».

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