Омской области выделят 598 млн руб на газификацию частных домов

Правительство России направит Омской области ещё 598 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Средства пойдут на газификацию частного сектора Омска и перевод домов с печного на газовое отопление. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
В городе уже сформировали поадресный перечень, в который вошли более 2 800 домовладений. Дополнительное финансирование позволит продолжить работы по подключению частных домов к газовым сетям.
С учётом принятого решения общий объём федеральной субсидии на реализацию мероприятий в 2025—2026 годах составит около 1 миллиарда рублей.