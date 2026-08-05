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Омской области выделят 598 млн руб на газификацию частных домов

Дополнительные средства позволят перевести на газовое отопление более 2 800 домовладений.

Источник: Om1 Омск

Правительство России направит Омской области ещё 598 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Средства пойдут на газификацию частного сектора Омска и перевод домов с печного на газовое отопление. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

В городе уже сформировали поадресный перечень, в который вошли более 2 800 домовладений. Дополнительное финансирование позволит продолжить работы по подключению частных домов к газовым сетям.

С учётом принятого решения общий объём федеральной субсидии на реализацию мероприятий в 2025—2026 годах составит около 1 миллиарда рублей.