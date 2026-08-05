Омской области выделят 598 млн руб на газификацию частных домов

Правительство России направит Омской области ещё 598 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Средства пойдут на газификацию частного сектора Омска и перевод домов с печного на газовое отопление. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.