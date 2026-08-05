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СМИ: Литва запускает производство дронов для Украины

Литва планирует наладить производство украинских беспилотников на своей территории в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, подписанного Вильнюсом и Киевом в мае.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом во вторник сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Проект будет осуществляться за счет совместных инвестиций, передает литовская телерадиовещательная компания LRT.

У нас есть соглашение с Украиной, так называемая сделка по дронам… Сейчас мы привлекаем ключевых сотрудников, которые начнут воплощать это соглашение в конкретные решения на местах, чтобы мы локализовали производство украинских беспилотников в Литве.

Робертас Каунас
министр обороны Литвы

Каунас подчеркнул, что беспилотники будут производиться в Литве с использованием украинских технологий. Цель, по словам министра, заключается «в совместном производстве беспилотников для нужд Украины», отмечает портал Delfi.

Каунас считает, что проект принесет пользу обеим странам за счет расширения производственных мощностей и укрепления оборонной промышленности.

Помимо поддержки Украины, мы получили бы и дополнительную выгоду — технологический прорыв и возможность для наших инженеров совершенствоваться бок о бок с украинцами.

Робертас Каунас
министр обороны Литвы

Элиус Чивилис, гендиректор литовского агентства по развитию инвестициям Invest Lithuania, сообщил, что несколько украинских оборонных инвесторов уже получили одобрение на начало работы в Литве. А Каунас в июне пригласил люксембургского производителя дронов Luxuav, основанного украинцами, провести испытания в Литве.

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