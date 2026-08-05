СМИ: Литва запускает производство дронов для Украины

У нас есть соглашение с Украиной, так называемая сделка по дронам… Сейчас мы привлекаем ключевых сотрудников, которые начнут воплощать это соглашение в конкретные решения на местах, чтобы мы локализовали производство украинских беспилотников в Литве.
Каунас считает, что проект принесет пользу обеим странам за счет расширения производственных мощностей и укрепления оборонной промышленности.
Помимо поддержки Украины, мы получили бы и дополнительную выгоду — технологический прорыв и возможность для наших инженеров совершенствоваться бок о бок с украинцами.
Элиус Чивилис, гендиректор литовского агентства по развитию инвестициям Invest Lithuania, сообщил, что несколько украинских оборонных инвесторов уже получили одобрение на начало работы в Литве. А Каунас в июне пригласил люксембургского производителя дронов Luxuav, основанного украинцами, провести испытания в Литве.