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В Пермском крае средняя зарплата превысила 88 тысяч рублей

Пермьстат привел данные по итогам мая этого года.

Источник: Комсомольская правда

Пермьстат зафиксировал рост на 11,5% среднемесячной номинальной начисленной зарплаты. В январе-мае 2026 года у работников организаций она составила 88 156,3 рубля.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 4,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Номинальная начисленная заработная плата является общей суммой выплат, которую работодатель начисляет до вычитания налогов. В нее входят оклад, премии и различные надбавки.

В мае самой высокооплачиваемой в Прикамье стали сферы: информации и связи — 135 401,1 ₽, добычи полезных ископаемых со средней зарплатой 128 814,9 ₽, финансов и страхования — 120 990 ₽ Наименьшая зарплата у сотрудников административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг — 59 792,9 ₽