В Пермском крае средняя зарплата превысила 88 тысяч рублей

В мае самой высокооплачиваемой в Прикамье стали сферы: информации и связи — 135 401,1 ₽, добычи полезных ископаемых со средней зарплатой 128 814,9 ₽, финансов и страхования — 120 990 ₽ Наименьшая зарплата у сотрудников административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг — 59 792,9 ₽