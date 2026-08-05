В Пермском крае средняя зарплата превысила 88 тысяч рублей

Пермьстат зафиксировал рост на 11,5% среднемесячной номинальной начисленной зарплаты. В январе-мае 2026 года у работников организаций она составила 88 156,3 рубля.
Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 4,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Номинальная начисленная заработная плата является общей суммой выплат, которую работодатель начисляет до вычитания налогов. В нее входят оклад, премии и различные надбавки.
В мае самой высокооплачиваемой в Прикамье стали сферы: информации и связи — 135 401,1 ₽, добычи полезных ископаемых со средней зарплатой 128 814,9 ₽, финансов и страхования — 120 990 ₽ Наименьшая зарплата у сотрудников административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг — 59 792,9 ₽