В Свердловской области средняя зарплата достигла 93,8 тысячи рублей

В Свердловской области с января по май текущего года средняя номинальная начисленная зарплата достигла показателя в 93, 8 тысячи рублей. Такие данные приводит Свердловскстат.
В сравнении с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 8,9%. Реальная зарплата выросла на 2%.
Повышение средней зарплаты отразилось на сфере информации и связи. Разница составила 73,4 тысячи рублей.
В работе страховых и финансовых компаний доход выше среднего на 65. 8 тысячи рублей. Средняя зарплата специалистов научной и технической сферы увеличилась на 24,8 тысячи рублей.
Ниже средней зарплаты на 41, 7 тысячи рублей в гостиничном бизнесе, общепите.
В том числе отстают по зарплате от среднего уровня сотрудники, оказывающие административные услуги.