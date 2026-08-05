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В Свердловской области средняя зарплата достигла 93,8 тысячи рублей

На Среднем Урале увеличилась средняя зарплата.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с января по май текущего года средняя номинальная начисленная зарплата достигла показателя в 93, 8 тысячи рублей. Такие данные приводит Свердловскстат.

В сравнении с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 8,9%. Реальная зарплата выросла на 2%.

Повышение средней зарплаты отразилось на сфере информации и связи. Разница составила 73,4 тысячи рублей.

В работе страховых и финансовых компаний доход выше среднего на 65. 8 тысячи рублей. Средняя зарплата специалистов научной и технической сферы увеличилась на 24,8 тысячи рублей.

Ниже средней зарплаты на 41, 7 тысячи рублей в гостиничном бизнесе, общепите.

В том числе отстают по зарплате от среднего уровня сотрудники, оказывающие административные услуги.