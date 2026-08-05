В Омске с 1 октября 2026 года россияне смогут пополнять счета в чужих банкоматах

При этом внесение наличных через сторонний банкомат не будет считаться переводом между своими счетами. Поэтому на такие операции не распространяются действующие бесплатные лимиты на переводы. Кроме того, банки, подключившие сервис, смогут самостоятельно устанавливать комиссию за его использование в соответствии с условиями обслуживания клиентов.