В Омске с 1 октября 2026 года россияне смогут пополнять счета в чужих банкоматах

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России, с 1 октября 2026 года у россиян появится возможность вносить наличные на свой счёт через банкомат другого банка. Новый сервис будет работать через Систему быстрых платежей (СБП), однако решение о его подключении каждая кредитная организация примет самостоятельно.
В Центробанке уточнили, что с помощью нового механизма можно будет пополнить только собственный счёт, открытый в другом банке. Перевести наличные таким способом на счёт другого человека не получится.
Для операций установлены лимиты: не более 25 тысяч рублей за один раз, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц.
При этом внесение наличных через сторонний банкомат не будет считаться переводом между своими счетами. Поэтому на такие операции не распространяются действующие бесплатные лимиты на переводы. Кроме того, банки, подключившие сервис, смогут самостоятельно устанавливать комиссию за его использование в соответствии с условиями обслуживания клиентов.