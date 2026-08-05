«Газета.Ru» выяснила, почему подушки безопасности не спасли девушку в VW Polo при столкновении с MAN

Опасность для непристегнутого водителя или пассажира заключается не только в том, что подушка может не сработать, но и в том, что ее внезапное раскрытие само по себе способно стать причиной тяжелых травм или гибели. Поскольку непристегнутый человек не зафиксирован ремнем, в момент аварии он продолжает двигаться вперед по инерции и оказывается в непосредственной близости от раскрывающейся подушки, которая выстреливает с огромной скоростью (до 240 км/ч).