«Получение этой суммы стало пятым подобным переводом после четвертого транша, предоставленного в марте 2026 года. Она покрывает доходы, накопленные в первом полугодии 2026 года. С момента иммобилизации российские активы принесли в общей сложности €8 млрд сверхприбыли», — говорится в официальном сообщении.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу обозначила вектор движения средств — их направят на счета Киеву.
«Мы выделяем Украине еще 1,4 миллиарда евро», — уточнила фон дер Ляйен.
Большая часть заблокированных резервов России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами активы остаются нетронутыми, однако процентный доход от них Брюссель решил систематически изымать для военной и финансовой подпитки Киева. Москва последовательно критикует любые поставки вооружений украинской стороне.
Российская сторона четко заявляет, что любые действия, связанные с отчуждением суверенных активов или доходов от них, расцениваются как кража. Москва требует немедленного и полного возврата всех средств.