ЕС передаст Киеву €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ

«Получение этой суммы стало пятым подобным переводом после четвертого транша, предоставленного в марте 2026 года. Она покрывает доходы, накопленные в первом полугодии 2026 года. С момента иммобилизации российские активы принесли в общей сложности €8 млрд сверхприбыли», — говорится в официальном сообщении.