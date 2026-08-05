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ЕС передаст Киеву €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз зафиксировал новый транш от замороженных российских резервов — на счета поступило еще €1,4 млрд сверхприбыли. Об этом объявила пресс-служба Еврокомиссии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Получение этой суммы стало пятым подобным переводом после четвертого транша, предоставленного в марте 2026 года. Она покрывает доходы, накопленные в первом полугодии 2026 года. С момента иммобилизации российские активы принесли в общей сложности €8 млрд сверхприбыли», — говорится в официальном сообщении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу обозначила вектор движения средств — их направят на счета Киеву.

«Мы выделяем Украине еще 1,4 миллиарда евро», — уточнила фон дер Ляйен.

Большая часть заблокированных резервов России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами активы остаются нетронутыми, однако процентный доход от них Брюссель решил систематически изымать для военной и финансовой подпитки Киева. Москва последовательно критикует любые поставки вооружений украинской стороне.

Российская сторона четко заявляет, что любые действия, связанные с отчуждением суверенных активов или доходов от них, расцениваются как кража. Москва требует немедленного и полного возврата всех средств.

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