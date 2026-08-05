В Калининградской области сократились объемы введенного в эксплуатацию жилья

В первом полугодии в регионе было введено в эксплуатацию 1881 здание общей площадью 574 449 кв. м, в том числе: жилого назначения 1821 здание (477 254 кв. м), нежилого назначения 60 зданий (97 195 кв.м), из них: четыре промышленных здания (3 789 кв.м), 42 коммерческих (53 055 кв. м), пять административных (33 948 кв.м), девять других — 6 403 кв. м.