В Калининградской области сократились объемы введенного в эксплуатацию жилья

В Калининградской области по сравнению с прошлым годом сократились объемы жилья, введенного в эксплуатацию. Это следует из доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона в первом полугодии 2026 года.
В первом полугодии в регионе было введено в эксплуатацию 1881 здание общей площадью 574 449 кв. м, в том числе: жилого назначения 1821 здание (477 254 кв. м), нежилого назначения 60 зданий (97 195 кв.м), из них: четыре промышленных здания (3 789 кв.м), 42 коммерческих (53 055 кв. м), пять административных (33 948 кв.м), девять других — 6 403 кв. м.
«Введён 1 821 жилой дом, или 4,9 тыс. квартир, общей площадью 393,9 тыс. кв. м, — сообщили в службе статистики. — Это на 15,9% меньше, чем в первом полугодии предыдущего года».
Индивидуальными застройщиками (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) построено 1 705 жилых домов общей площадью 227,8 тыс. кв. м, или 57,8% от общего объёма жилья, введённого в первом полугодии 2026 года.