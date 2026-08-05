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Каждый третий красноярец поддерживает режим самозанятости

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 34% горожан положительно относятся к режиму самозанятости. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 34% горожан положительно относятся к режиму самозанятости. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.

Респонденты отмечают, что этот налоговый режим удобен для подработки, позволяет работать легально без открытия ИП и отличается простой системой оформления и уплаты налогов.

Против самозанятости высказались 10% опрошенных. Они считают, что работодатели могут использовать этот статус вместо официального трудоустройства, а сами самозанятые лишены части социальных гарантий. Еще 56% участников опроса не смогли дать однозначную оценку.

Самую высокую поддержку режим получил среди тех, кто уже работает как самозанятый: его одобряют 68% опрошенных. Среди бывших самозанятых таких оказалось 34%, а среди тех, кто никогда не оформлял этот статус, — 22%.

По данным SuperJob, многие регистрируют самозанятость только на время подработки или выполнения отдельного проекта, а затем закрывают статус. Несмотря на популярность режима, большинство красноярцев по-прежнему предпочитают работать по трудовому договору.

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