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В Белоруссии строят крупнейший логистический центр Wildberries

МИНСК, 5 авг — РИА Новости. Строительство крупнейшего логистического центра Wildberries в Белоруссии идет с опережением графика, сообщил заместитель гендиректора индустриального парка «Великий камень» Кирилл Коротеев.

Источник: © РИА Новости

Ранее гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания открывает самый крупный логистический центр в Белоруссии площадью 140 тысяч квадратных метров. С 22 апреля логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» начал работу в тестовом режиме.

«Строительство идет даже не то что в графике, с опережающим темпом», — сказал Коротеев в интервью телеканалу «Первый информационный».

Он отметил, что обстоятельства заставляют инвестора строить максимально быстро, чтобы полностью запустить объект в эксплуатацию.

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