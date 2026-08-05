В Белоруссии строят крупнейший логистический центр Wildberries

Ранее гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания открывает самый крупный логистический центр в Белоруссии площадью 140 тысяч квадратных метров. С 22 апреля логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» начал работу в тестовом режиме.
«Строительство идет даже не то что в графике, с опережающим темпом», — сказал Коротеев в интервью телеканалу «Первый информационный».
Он отметил, что обстоятельства заставляют инвестора строить максимально быстро, чтобы полностью запустить объект в эксплуатацию.
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