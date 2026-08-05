В волгоградском бюджете-2027 приоритетом останется поддержка участников СВО

Исполнение областного бюджета в этом году и планы на 2027-й год обсудили в среду, 5 августа, на совещании в администрации региона. Его провел губернатор Андрей Бочаров. Он собрал представителей профильных ведомств, чтобы поставить задачи на плановый период. Ключевыми моментами была и останется поддержка участников СВО, выполнение социальных обязательств перед жителями и реализация ранее обозначенных проектов развития Волгоградской области. Эти направления должны быть обеспечены в полном объеме.