На западе Волгограда закроют движение авто из-за ремонта трамвайных путей

На двое суток ограничат движение автомобилей на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда.
За это время подрядчик в рамках реконструкции трамвайной линии демонтирует старую рельсошпальную решетку, обустроит новое основание пути и смонтирует новое трамвайное полотно.
«На финальном этапе специалисты уложат новый слой асфальтобетона вровень с рельсами — так движение автомобилей через трамвайные пути более плавным», — сообщают в пресс-службе мэрии.
Движение машин будет приостановлено с 04:00 6 августа до 04:00 8 августа. Объехать место ремонта можно будет по улицам Исторической, 51-Гвардейской и Кутузовской.
Ранее стало известно, что Волгоградская область скатилась на дно рейтинга регионов по качеству дорог.