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На западе Волгограда закроют движение авто из-за ремонта трамвайных путей

За это время подрядчик демонтирует старую рельсошпальную решетку, обустроит новое основание пути и смонтирует новое трамвайное полотно.

На двое суток ограничат движение автомобилей на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда.

За это время подрядчик в рамках реконструкции трамвайной линии демонтирует старую рельсошпальную решетку, обустроит новое основание пути и смонтирует новое трамвайное полотно.

«На финальном этапе специалисты уложат новый слой асфальтобетона вровень с рельсами — так движение автомобилей через трамвайные пути более плавным», — сообщают в пресс-службе мэрии.

Движение машин будет приостановлено с 04:00 6 августа до 04:00 8 августа. Объехать место ремонта можно будет по улицам Исторической, 51-Гвардейской и Кутузовской.

Ранее стало известно, что Волгоградская область скатилась на дно рейтинга регионов по качеству дорог.