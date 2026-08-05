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Рыба пиленгас вытесняет тюльку в Азовском море

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Запасы пиленгаса в Азовском море за год увеличились на 30% в сравнении с 2025 годом из-за повышения солености воды, что благоприятно для его естественного воспроизводства, рассказали в Южном филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Запасы пиленгаса в Азовском море за год увеличились на 30% в сравнении с 2025 годом из-за повышения солености воды, что благоприятно для его естественного воспроизводства, рассказали в Южном филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

По данным ученых, до 2007 года средняя соленость Азовского моря была в районе 10 промилле, в настоящее время в Таганрогском заливе соленость выросла более чем в два раза, в Азовском море — в полтора раза, до 15 грамм на литр при солености Черного моря 18 грамм на литр. Вместе с этим в сравнении с прошлым годом из-за солености воды в Азовском море на фоне низкого объема речного стока из-за маловодья в последние несколько лет продолжают сокращаться запасы тюльки.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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