Рыба пиленгас вытесняет тюльку в Азовском море

По данным ученых, до 2007 года средняя соленость Азовского моря была в районе 10 промилле, в настоящее время в Таганрогском заливе соленость выросла более чем в два раза, в Азовском море — в полтора раза, до 15 грамм на литр при солености Черного моря 18 грамм на литр. Вместе с этим в сравнении с прошлым годом из-за солености воды в Азовском море на фоне низкого объема речного стока из-за маловодья в последние несколько лет продолжают сокращаться запасы тюльки.