Учительница из Волгограда разбогатела на миллион благодаря K-pop

В свободное время счастливица увлекается корейской культурой, изучает язык, смотрит дорамы и слушает K-pop, который помог ей справиться с тяжелым жизненным периодом. Теперь увлеченная волгоградка верит, что миллион рублей — это только начало пути к ее главной мечте о поездке в Южную Корею.