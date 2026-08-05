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Учительница из Волгограда разбогатела на миллион благодаря K-pop

Женщина приобрела счастливый билет за 20 рублей.

Уроженка Волгоградской области Галина В. сорвала крупный куш, купив лотерейный билет всего за 20 рублей. Женщина выиграла 1 066 680 рублей. Родственники волгоградки долгое время подшучивали над ее увлечением, однако сама она верила в удачу и регулярно пробовала силы в разных тиражах.

Галина много лет проработала учителем начальных классов в Волгограде, а не так давно перебралась в Москву. Потерять голову от неожиданного богатства педагогу не грозит: выигранный миллион рублей она планирует в полном объеме направить на закрытие накопившихся долгов.

В свободное время счастливица увлекается корейской культурой, изучает язык, смотрит дорамы и слушает K-pop, который помог ей справиться с тяжелым жизненным периодом. Теперь увлеченная волгоградка верит, что миллион рублей — это только начало пути к ее главной мечте о поездке в Южную Корею.

Ранее сообщалось о счастливом везении и другой волгоградки, купившей лотерейный билет.