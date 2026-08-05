Эксперты объяснили, как кофе-островки в супермаркетах влияют на торговлю

Масштаб кофейной экспансии впечатляет. В «Пятёрочке» и «Перекрёстке» кофейными станциями оборудованы уже более 85% торговых точек: за прошлый год покупатели выпили там около 200 млн чашек, а спрос вырос на 86% по сравнению с 2023 годом. «Магнит» за год расширил сеть кофе-поинтов с 3000 до 5000 точек. «Лента» внедрила продажу кофе во всех 270 гипермаркетах и развивает формат мини-кофеен. «Дикси» за два года утроила среднесуточные продажи — с 12−15 до 40 чашек в день. В «АШАНе» продажи кофе навынос в начале 2026 года выросли еще на 16%.