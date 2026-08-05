Эксперты объяснили, как кофе-островки в супермаркетах влияют на торговлю

Кофе-островки в супермаркетах перестали быть диковинкой и превратились в главный инструмент привлечения покупателей. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), натуральные продажи горячих напитков навынос в крупных сетях по итогам прошлого года увеличились более чем на 80%.
Масштаб кофейной экспансии впечатляет. В «Пятёрочке» и «Перекрёстке» кофейными станциями оборудованы уже более 85% торговых точек: за прошлый год покупатели выпили там около 200 млн чашек, а спрос вырос на 86% по сравнению с 2023 годом. «Магнит» за год расширил сеть кофе-поинтов с 3000 до 5000 точек. «Лента» внедрила продажу кофе во всех 270 гипермаркетах и развивает формат мини-кофеен. «Дикси» за два года утроила среднесуточные продажи — с 12−15 до 40 чашек в день. В «АШАНе» продажи кофе навынос в начале 2026 года выросли еще на 16%.
По сути, кофейные островки стали очень продуманной маркетинговой уловкой, побуждающей тратить больше. И речь не только о кофе.
Кофе и выпечка формируют привычку регулярных визитов, а зашедший за латте или капучино человек, как правило, берет что-то еще. Средний уровень удовлетворенности напитками в ретейле уже достигает 75%, свидетельствуют данные РОМИР.
«Кофейные островки формируют новый покупательский маршрут: помимо продуктов человек теперь заходит в магазин за готовым качественным напитком, который можно выпить здесь или взять с собой. Сети активно наращивают количество таких точек, расширяют меню и повышают стандарты обслуживания, превращая обычный поход в магазин в более комфортную и приятную рутину», — отмечает председатель АКОРТ Станислав Богданов.
Торговые сети идут дальше: открывают кафе с бариста, обеденные зоны и рамен-бары. Поход за продуктами, таким образом, становится полноценным вариантом досуга. Нечто подобное наблюдалось в период расцвета торговых центров. Теперь же кофейная точка становится основой компактных форматов розницы,
построенных вокруг кофе и готовой еды.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижегородская область заняла 10 место по доле в обороте розничной торговли.