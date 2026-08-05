Минсельхоз: из-за обильных дождей сельхозтехника не может выйти в поля

«Тем не менее калининградские сельхозпредприятия приступили к сбору озимых зерновых, масличных, молодого картофеля и овощей открытого грунта, — отметили в министерстве. — Аграрии уже обмолотили свыше 10,8 тыс. га и намолотили более 63,4 тыс. тонн зерна, средняя урожайность — 58,6 ц/га».