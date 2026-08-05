Минсельхоз: из-за обильных дождей сельхозтехника не может выйти в поля

Уборочная кампания летом 2026 года для сельхозпроизводителей Калининградской области дается нелегко, из-за обильных дождей техника не может выйти в поля, сообщает региональный минсельхоз.
«Тем не менее калининградские сельхозпредприятия приступили к сбору озимых зерновых, масличных, молодого картофеля и овощей открытого грунта, — отметили в министерстве. — Аграрии уже обмолотили свыше 10,8 тыс. га и намолотили более 63,4 тыс. тонн зерна, средняя урожайность — 58,6 ц/га».
Среди лидеров, по данным министерства, Нестеровский и Гвардейским округа. В Нестеровском валовый сбор зерновых и составил 10 519 тонн, в Гвардейском округе урожайность зерновых достигла 80,9 ц/га.
Рапс убран с площади 8,1 тыс. га (11% от посевной площади). Его валовой сбор — 23,3 тыс. тонны при средней урожайности 28,6 ц/га.
«Впереди еще большой фронт работ: предстоит убрать порядка 198 тыс. га зерновых, зернобобовых и масличных культур. Параллельно идёт уборка овощей— в том числе картофеля, капусты и свёклы», — ссообщает минсельхоз. Картофеля собрано 0,8 тыс. тонн с 24 га, овощей — 1,4 тыс. тонн с площади 118 га.
Напомним, в прошлом году на ситуации в сельском хозяйстве области сказались заморозки, отмечавшиеся в мае.