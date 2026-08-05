«Газета.Ru» назвала 10 серьезных происшествий на российских дорогах за сутки

А в Ростове-на-Дону пассажир такси вызвал водителя на драку и получил от него нокаутирующий удар. Конфликт разгорелся после того, как водитель прибыл по адресу, а заказчики выясняли между собой отношения и не спешили садиться в машину. После того, как таксист сделал замечание, один из пассажиров начал оскорблять его.