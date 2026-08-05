В Крыму каждому работнику туротрасли выплатят три минимальные зарплаты

В Крыму приняли закон о поддержке работников туристической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.
Так, каждому сотруднику турпредприятия выплатят по три минимальные заработные платы.
Согласно документу, мера поддержки будет предоставлена при условии сохранения не менее 80% от численности работников по состоянию на 1 июня 2027 года (или сокращения не более чем на 2 человека — для ИП) по сравнению с 1 июня 2026 года.
Напомним, правительство России утвердило порядок предоставления федеральных выплат туристическим организациям Крыма. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие. Общий объем поддержки туротрасли Крыма и Севастополя составит 4,3 млрд рублей.