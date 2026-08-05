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В Самарской области заложат два новых пассажирских судна 6 августа

В Самаре состоится церемония закладки двух пассажирских судов проекта «МПКС-L».

Источник: ЗАО «Нефтефлот»

В Самаре 6 августа в 13:30 на производственной площадке состоится торжественная церемония закладки двух пассажирских судов проекта «МПКС-L». Суда предназначены для перевозки пассажиров на местных и пригородных линиях. Об этом сообщает ЗАО «Нефтефлот».

«Закладка килей станет официальным началом строительства судов и важным этапом обновления пассажирского флота Самарской области», — говорится в сообщении.

Каждое судно рассчитано на 240 пассажиров. Его длина 29,95 метра, а ширина 7,88 метра. Проект разработан группой компаний «Р-Флот».