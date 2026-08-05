В Самарской области заложат два новых пассажирских судна 6 августа

В Самаре 6 августа в 13:30 на производственной площадке состоится торжественная церемония закладки двух пассажирских судов проекта «МПКС-L». Суда предназначены для перевозки пассажиров на местных и пригородных линиях. Об этом сообщает ЗАО «Нефтефлот».