Гендиректор Уралдронзавода Ткачук попал в реанимацию после взрыва его автомобиля

Под Екатеринбургом взорван Mercedes-Benz бизнесмена Владимира Ткачука — директора завода по сборке дронов «Упырь». Его водитель погиб, сам Ткачук госпитализирован в реанимацию с тяжелыми ранениями. О том, что известно о происшествии, — в материале «Газеты.Ru».