Стала известна специальность с самым большим ростом зарплаты в Челябинске

Аналитики крупнейшего в России онлайн-сервиса по размещению объявлений составили рейтинг профессий с самым динамичным ростом зарплат в Челябинской области по итогам первого полугодия 2026 года.
Тенденция на увеличение заработной платы наблюдается чаще всего в строительной сфере. На эту отрасль приходится и наибольшее число вакансий. Самые высокие предложения — у узких специалистов. Так, сварщикам готовы платить в среднем 271,2 тыс. руб. Электромонтажникам, электромонтёрам, техникам‑электрикам предлагают работу за 143,2 тысячи. Машинистам и монтажникам можно трудоустроиться на оклад в 175,8 тыс. руб. и 176,5 тыс. руб. соответственно.
Также на лидирующих позициях в рейтинге: плиточник с доходом в среднем 150 тыс. руб., обрубщик — 134 тыс. руб. в месяц, сканировщик — 115 тыс. руб., ремонтник — 102 тыс. рублей.
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