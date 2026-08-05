Стала известна специальность с самым большим ростом зарплаты в Челябинске

Тенденция на увеличение заработной платы наблюдается чаще всего в строительной сфере. На эту отрасль приходится и наибольшее число вакансий. Самые высокие предложения — у узких специалистов. Так, сварщикам готовы платить в среднем 271,2 тыс. руб. Электромонтажникам, электромонтёрам, техникам‑электрикам предлагают работу за 143,2 тысячи. Машинистам и монтажникам можно трудоустроиться на оклад в 175,8 тыс. руб. и 176,5 тыс. руб. соответственно.