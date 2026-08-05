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Госдолг Нижегородской области снизился на 12 млрд рублей

Сейчас его сумма составляет 204,4 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Государственный долг Нижегородской области, по данным на 1 августа, составил более 200 млрд рублей. Это на 12 миллиардов меньше, чем в начале 2026 года. Соответствующий документ появился на сайте министерства финансов Нижегородской области.

Часть долга составляют федеральные бюджетные кредиты — 112,1 миллиардов рублей. Сумма кредитов коммерческих банков почти вдвое меньше — 65,5 миллиардов рублей. Государственные ценные бумаги также являются важной частью долгового обязательства, на 1 августа их сумма оценивалась в 25,5 миллиардов рублей.

Согласно документу, государственный долг 1 января 2027 года может уменьшиться до 230,5 миллиардов рублей.