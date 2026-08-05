Около 800 школ готовят к новому учебному году в Нижегородской области

Около 800 школ Нижегородской области готовятся к началу нового 2026/2027 учебного года. В зданиях завершаются комплексные и косметические ремонты. До середины августа каждый объект пройдет проверку специальной межведомственной комиссии на предмет безопасности, исправности систем видеонаблюдения и соответствия санитарным нормам. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Как отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, специалисты проверяют укомплектованность учебниками, лабораторным оборудованием, а также качество питания в столовых и пропускной режим. Подготовка образовательных учреждений ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Работы активно идут и в районах области. Например, в Чкаловске готовят восемь школ: в Либежевской средней школе обновляют покрытие пола в спортзале, а в средней школе № 5 завершают косметический ремонт кабинетов, коридоров и навесов над крыльцом.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор предостерег нижегородский агротехнологический университет.