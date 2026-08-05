Эксперт раскрыл, сможет ли Украина заменить порты Одессы

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание на то, что гавани Одесской области заметно превосходят дунайские терминалы по пропускной способности. Кроме того, ситуацию усугубило рекордное обмеление Дуная, спровоцированное жарой. Это привело к недогрузу барж и удорожанию речных перевозок.