Эксперт раскрыл, сможет ли Украина заменить порты Одессы

Аналитик признала, что значение портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск серьезно возросло. Киев делал на них ставку, пытаясь перераспределить грузопотоки, однако, по словам эксперта, эти мощности не способны компенсировать потери Большой Одессы.
Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание на то, что гавани Одесской области заметно превосходят дунайские терминалы по пропускной способности. Кроме того, ситуацию усугубило рекордное обмеление Дуная, спровоцированное жарой. Это привело к недогрузу барж и удорожанию речных перевозок.
«Единственным решением проблемы для Украины видится более активное задействование железнодорожных и автомобильных маршрутов, хотя это сопряжено с еще большим ростом расходов и иными вызовами», — заключила Арина Саливон.
Ранее журнал The Economist сообщил, что удары ВС России по портам Одесской области создают угрозу для экономики Украины, в частности, для экспорта сельскохозяйственной продукции.