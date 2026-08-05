Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, сможет ли Украина заменить порты Одессы

Дунайские порты Украины не станут полноценной заменой портовой инфраструктуре Одесской области, которая пострадала от массированных ударов Вооруженных сил России. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» озвучила Арина Саливон, эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Аналитик признала, что значение портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск серьезно возросло. Киев делал на них ставку, пытаясь перераспределить грузопотоки, однако, по словам эксперта, эти мощности не способны компенсировать потери Большой Одессы.

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание на то, что гавани Одесской области заметно превосходят дунайские терминалы по пропускной способности. Кроме того, ситуацию усугубило рекордное обмеление Дуная, спровоцированное жарой. Это привело к недогрузу барж и удорожанию речных перевозок.

«Единственным решением проблемы для Украины видится более активное задействование железнодорожных и автомобильных маршрутов, хотя это сопряжено с еще большим ростом расходов и иными вызовами», — заключила Арина Саливон.

Ранее журнал The Economist сообщил, что удары ВС России по портам Одесской области создают угрозу для экономики Украины, в частности, для экспорта сельскохозяйственной продукции.