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Дизтопливо в Крыму продают по 119 рублей

Гоцанюк: дизельное топливо в Крыму продают по 119 рублей за литр.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время дизельное топливо в Крыму продают по 119 рублей за литр. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Купить дизтопливо по 119 рублей можно в сети АЗС «АТАН». Однако там действует лимит. На заправках продают не больше 30 литров топливо в одни руки. При этом лимиты будут поэтапно увеличивать, а цены снижать. Как пояснил руководитель Сомина, это будет происходить по мере формирования необходимых резервов.

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