Дизтопливо в Крыму продают по 119 рублей

В настоящее время дизельное топливо в Крыму продают по 119 рублей за литр. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Купить дизтопливо по 119 рублей можно в сети АЗС «АТАН». Однако там действует лимит. На заправках продают не больше 30 литров топливо в одни руки. При этом лимиты будут поэтапно увеличивать, а цены снижать. Как пояснил руководитель Сомина, это будет происходить по мере формирования необходимых резервов.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше