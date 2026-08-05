Дизтопливо в Крыму продают по 119 рублей

Купить дизтопливо по 119 рублей можно в сети АЗС «АТАН». Однако там действует лимит. На заправках продают не больше 30 литров топливо в одни руки. При этом лимиты будут поэтапно увеличивать, а цены снижать. Как пояснил руководитель Сомина, это будет происходить по мере формирования необходимых резервов.