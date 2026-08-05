Застройщику сквера у прокуратуры области разрешили увеличить здание до 11 этажей

Компании «Магистраль», владельцем которой является крупный застройщик Леонид Кухарев, разрешили увеличить этажность строящегося в сквере у областной прокуратуры здания с 5−9 этажей до 7−11. Это следует из ответа пресс-службы правительства области на запрос «Нового Калининграда».
По данным министерства градостроительной политики Калининградской области, на которое ссылаются в пресс-службе, строительство на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131703:35 ведется на основании разрешения на строительства, выданного в марте 2013 года. Срок действия этого разрешения был продлен областным министерством до 30 декабря 2026 года.
«Согласно разрешению на строительство объект имеет следующие параметры: строительный объем — 46629, общая площадь — 12863,13 кв.м, количество этажей — 7−11», — сообщили в министерстве. Там также добавили, что разрешение выдано на административно-гостиничный комплекс. Жилая застройка проектной документацией не предусмотрена.
Строительство здания в начале ул. Горького было возобновлено в 2025 году после того, как Леонид Кухарев стал владельцем ООО «Магистраль» (именно эта компания получала в 2013 году разрешение на строительство).
Здание в сквере у областной прокуратуры начали строить в 2014 году, в нём к ЧМ-2018 планировали открыть гостиницу под итальянским брендом Domina. До этого власти в судах пытались вернуть сквер, но им это не удалось.
Согласно документации, инвестору разрешили построить разновысотное здание в 5−9 этажей с двухуровневым подземным паркингом, общая площадь объекта должна была составить 12 863 квадратных метра. Комплекс собирались ввести в эксплуатацию сначала в конце 2016-го, затем срок перенесли на конец 2017-го, а потом стройку и вовсе законсервировали. Разрешение на строительство при этом продлевалось.
В июне 2026 года читатели «Нового Калининграда» обратили внимание на то, что этажность строящегося здания выросла.