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Кошелек трещит по швам: пенсионеры Волгограда узнали сумму выплат

Соцфонд пересчитал средний размер пенсий по старости.

Пенсионные накопления волгоградцев снова оказались в центре внимания: средняя выплата по старости в стране официально перешагнула отметку в 27 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом ежемесячный доход пожилых граждан вырос более чем на две тысячи рублей, однако разрыв между категориями получателей остается ощутимым.

По свежим данным Социального фонда, средняя сумма выплат зафиксирована на уровне 27 224 рублей. При этом неработающие граждане получают в среднем 27,85 тысячи рублей, тогда как продолжающие трудовую деятельность пенсионеры вынуждены довольствоваться суммой лишь в 24,9 тысячи рублей, — пишут «Известия».

Впрочем, у жителей региона есть законный способ нарастить выплаты до невероятных 66,4 тысячи рублей в месяц. Для этого придется пойти на кардинальный шаг и отложить оформление страховой пенсии на 10 лет после достижения пенсионного возраста — за счет премиальных коэффициентов сумма вырастет более чем в два раза.

Ранее сообщалось об инициативе депутатов Госдумы увеличить пенсии.

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