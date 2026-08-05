Кошелек трещит по швам: пенсионеры Волгограда узнали сумму выплат

Впрочем, у жителей региона есть законный способ нарастить выплаты до невероятных 66,4 тысячи рублей в месяц. Для этого придется пойти на кардинальный шаг и отложить оформление страховой пенсии на 10 лет после достижения пенсионного возраста — за счет премиальных коэффициентов сумма вырастет более чем в два раза.