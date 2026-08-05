Свердловских аграриев обеспечили топливом для уборочной кампании

В Свердловской области аграриев обеспечили топливом для проведения уборочной кампании. Напомним, что стартовала она с 24 июля. Аграрии начали с уборки кормовых культур. Поставки топлива помогут им собирать урожай без остановок.
— Федеральные Минсельхоз и Минэнерго по обращению губернатора Дениса Паслера подтвердили для свердловских аграриев бронь в 6,7 тысячи тонн дизельного топлива. Большая часть объема уже распределена между сельхозпроизводителями, работа продолжается, — рассказали в региональном департаменте информационной политики.
Тему поставок топлива в регион обсудили на совещании, которое провел заместитель губернатора Сергей Швиндт по поручению Дениса Паслера.
Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать цены на заправках. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, сейчас российские вертикально интегрированные нефтяные компании производят топливо в максимальном объеме, а ограничения на его отпуск постепенно снимаются.