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Свердловских аграриев обеспечили топливом для уборочной кампании

На Среднем Урале аграрии получат 6,7 тысячи тонн дизельного топлива.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области аграриев обеспечили топливом для проведения уборочной кампании. Напомним, что стартовала она с 24 июля. Аграрии начали с уборки кормовых культур. Поставки топлива помогут им собирать урожай без остановок.

— Федеральные Минсельхоз и Минэнерго по обращению губернатора Дениса Паслера подтвердили для свердловских аграриев бронь в 6,7 тысячи тонн дизельного топлива. Большая часть объема уже распределена между сельхозпроизводителями, работа продолжается, — рассказали в региональном департаменте информационной политики.

Тему поставок топлива в регион обсудили на совещании, которое провел заместитель губернатора Сергей Швиндт по поручению Дениса Паслера.

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать цены на заправках. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, сейчас российские вертикально интегрированные нефтяные компании производят топливо в максимальном объеме, а ограничения на его отпуск постепенно снимаются.

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