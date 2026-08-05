Росстат впервые с мая зафиксировал снижение недельных цен в России

В России в период с 28 июля по 3 августа индекс потребительских цен составил 99,98%, что свидетельствует о дефляции в размере 0,02%, следует из материалов Росстата, с которыми ознакомился РБК. Это первое недельное снижение цен с мая.
С начала августа цены, по оценке ведомства, не изменились, в то время как с начала 2026 года они выросли на 4,84%.
Для сравнения: в августе 2025 года индекс потребительских цен составил 99,60%. Всего с начала прошлого года и до августа 2025-го цены увеличились на 3,94%.
За отчетный период плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,7%. Снизились цены на белокочанную капусту (-3,3%), картофель (-2,5%), морковь (-2,3%) и помидоры (-2,2%). При этом огурцы подорожали на 0,8%, а яблоки и бананы — на 0,7%.
Среди продовольственных товаров цены, в частности, также выросли на гречневую крупу (+1,4%), сахар-песок (+1,2%), мясо кур (+0,9%), свинину (+0,5%) и пшено (+0,6%).
Цены на бензин и дизельное топливо снизились на 1,1 и 1,6% соответственно. Всего на неделе с 28 июля по 3 августа цены на бензин упали в 46 субъектах.
Согласно среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России, опубликованному регулятором сегодня, 5 августа, годовая инфляция по итогам сентября может ускориться до 6,3%. На конец июня она составила 6% при апрельском прогнозе 5,9%.
Основным драйвером ускорения инфляции в июне—июле стало подорожание нефтепродуктов, хотя ожидания указывают на возвращение этого показателя к целевому уровню 4% к 2027 году.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий мониторинг цен на продовольственные товары на всех этапах движения по цепочке поставок. Документ вступает в силу 1 января 2027 года.
По итогам прошлого года инфляция в России составила 5,59%, снизившись почти вдвое по сравнению с 9,52% годом ранее.
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